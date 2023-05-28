هروب 4000 شخص من سفينة سياحية بعد حريق هائل بها قبالة سواحل أستراليا|شاهد

اضطر أكثر من 3000 سائح و1000 من أفراد طاقم سفينة سياحية إلى الفرار من غرفهم حيث اندلع حريق في شرفة السفينة قبالة سواحل أستراليا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، في حوالي الساعة 3.30 صباحًا يوم 28 مايو ، تم استدعاء ركاب مغامرة المحيط الهادئ ، التي كانت جنوب سيدني ، نيو ساوث ويلز ، أستراليا للحشد في مكان آمن من قبل الطاقم المذعور.

حريق هائل بسفينة سياحية استرالية

تُظهر الصور المخيفة ألسنة اللهب وهي تنفجر من الشرفة بينما يشاهدها الناس في رعب، ثم يُرى الركاب متجمعين معًا في سترات نجاة في أماكن أخرى على متن السفينة.

وقال متحدث باسم P&O Cruises Australia إن النيران تم التعامل معها بسرعة ، لكن سببها لا يزال مجهولاً.

تظهر مواقع تتبع السفن أن السفينة التي تم تجديدها حديثًا تتجه إلى الميناء ، مما أدى إلى قطع الرحلة البحرية لمدة يومين.

أفادت 9News أن السفينة كانت تقل 3017 ضيفًا و 1080 من أفراد الطاقم وكان من المقرر أن تعود يوم الثلاثاء.