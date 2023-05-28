عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحرف اليدوية: وضعنا خطة للنهوض بالصناعات عبر استراتيجية مقدمة للدولة

صدى البلد

قال ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية، باتحاد الصناعات، أن تراجع أعداد العاملين في صناعات الحرف اليدوية بسبب ابتعاد الشباب عن مجال الصناعات اليدوية معتقدين أنها أمر قديم، ليس لديهم الثقافة حول أهمية الصناعات اليدوية ومدى ارتباطها بالقيمة الفنية العالية، فالشباب يرسمون أحلامهم بعيدًا عن صناعة الحرف.

وأكد الشربيني، أن هناك خطة وضعتها الغرفة  للنهوض مرة أخرى بهذه الصناعات، من خلال تقديم استراتيجية إلى مؤسسات الدولة للنهوض بهذا المجال وبالفعل تم تنفيذ جزء منها مثل دراسة النماذج المشرفة لصناعات الحرف اليدوية في مناهج طلاب المرحلة الابتدائية مثل تسليط الضوء على قرية ساقية أبو شعره بمحافظة المنوفية المتخصصة في صناعة السجاد اليدوي، وأيضًا دراسة صناعة الفخار في افتتاح قرية الفواخير في مدينة الفسطاط بمصر القديمة و قرية تونس بالفيوم، بالإضافة إلي إنشاء الأقسام المتخصصة في صناعة الحرف اليدوية ضمن المدارس الفنية المتخصصة .

وعن دور الدولة بدعم القطاع قال الشربيني، أنه ومنذ 4 أعوام، أبدت الدولة اهتمامها الواسع بقطاع صناعات الحرف اليدوية، من خلال إطلاق عدد من المبادرات المهتمة بهذه الصناعات مثل مبادرة «تتلف في حرير»، لإحياء صناعة السجاد  و الكليم اليدوي في مصر، كما تحرص الدولة على إقامة عدد من المعارض للمنتجات الحرفية لدعم الحرف اليدوية والتراثية وتنظيم معرض تراثنا و معرض  ديارنا بشكل سنوي، للترويج للتراث المصري ولدعم وتأصيل كل ما يعبر عن الهوية المصرية، فضلًا عن تشجيع أصحاب الحرف اليدوية ودعم المشتغلين بالصناعات الحرفية والتراثية والفنية بما ينعكس على تطوير منتجاتهم ونشرها بصورة أكبر محليًا وعالميًا بالإضافة إلى إتاحة عرضها للجمهور المهتم بالفنون التراثية العريقة.  


ويأتي ذلك إلى جانب اهتمام القيادة السياسية بمساعدة أصحاب الحرف التراثية و تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظات خاصة محافظات الصعيد ، ومساعدة أصحاب الحرف وايضا زيارة السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، لمحافظة المنوفية كنوع من الدعم المباشر لقطاع الحرف اليدوية.

الحرف اليدوية اتحاد الصناعات قرية الفواخير ساقية ابو شعرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

حقيقة تحرك مصطفى كامل ضد أحمد سعد بعد الملابس الشفافة

موضوعات متعلقة

40 جنيه تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

تجارية الجيزة: مذكرة لرئيس الوزراء بمشاكل ومطالب المصدرين والمستوردين

شركات مصرية تمد فترة تواجدها في أرض المختار بعد نجاح ليبيا بيلد

مجدي الوليلي: الحوار الوطني رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب

وزير التجارة يفتتح فعاليات أفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي وبروباك مينا للتعبئة والتغليف

الفيومي: الحوار الوطني خارطة طريق جديدة لمستقبل مصر 

هيئة سلامة الغذاء:83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية وتسجيل 14 منشأة

تجارية القليوبية : افتتاح مصانع الكوارتز يعزز توطين الإنتاج المحلي

ترشيحاتنا

6 عادات كارثية تسبب مشكلة خطيرة عند الأطفال .. انتبهوا لها

التنين قوة دوائية عظمى.. الصين تتحكم في إمدادات الاتحاد الأوروبي من الأدوية.. فهل تستطيع الاستمرار؟

أوكرانيا تكشف عن الهدف من عقد "قمة السلام" بصيغة “زيلينسكي”

نداء عاجل من أردوغان لأنصاره بشأن الانتخابات الرئاسية التركية .. ماذا قال؟

بتعليمات من الرئيس.. هشام آمنة: وضع وتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الشاملة بسيناء

رئيس هيئة الانتخابات التركية يعلن انتهاء التصويت بجولة الإعادة الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بتهمة السحر في أمريكا..قرار مفاجئ بشأن 12 شخصا بعد 400 عاما

تركيا.. معجب ومرافق يتسببان في سقوط فنانة شهيرة من فوق المسرح..شاهد

هفرحكو والله| رسالة عاجلة من صفقة الأهلي المنتظرة.. ماذا تكشف؟

فيديو

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ