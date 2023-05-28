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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الإسترليني.. ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع، حيث استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو، فيما انخفض الجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري. 

ويرصد موقع "صدى البلد" خلال السطور التالية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 28 مايو 2023؛ وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي  اليوم الأحد مسجلا 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد  32.90 جنيه للشراء و33.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد 37.85 جنيه للشراء و38.23 جنيه للبيع مقارنة بـ 38.21 جنيه للبيع سعر إغلاق الأسبوع الماضي بانخفاض قرشين.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 33.88جنيه للشراء و34.20 جنيه للبيع مقارنة 34.12 جنيه للبيع بتراجع 8 قروش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 32.90 جنيه للشراء و33.18 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 37.85 جنيه للشراء و38.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 33.88 جنيه للشراء و34.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقًا لآخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد عند 33.07جنيه للشراء و33.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 38.06 جنيه للشراء و38.21 جنيه للبيع مقارنة 38.27 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي بانخفاض 6 قروش.

استقر سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 34.04جنيه للشراء و34.19 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

العملات اسعار العملات الاجنبية الجنيه المصري الدولار الأمريكى جنيه

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