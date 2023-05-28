اتحاد العاصمة الجزائري يفوز على يانج أفريكانز 1/2 ويقترب من لقب الكونفدرالية

اقترب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية للنسخة الجارية، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة 2 / 1، خارج ملعبه، في ذهاب نهائي البطولة.

جاء هدفي فريق اتحاد العاصمة الجزائري عن طريق أيمن محيوس في الدقيقة 32، إسلام ميري في الدقيقة 84.

اتحاد العاصمة الجزائري ضد يانج أفريكانز التنزاني

وجاء هدف يانج أفريكانز الوحيد عن طريق فيستون ماييلي في الدقيقة 82.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة الإياب بين اتحاد العاصمة الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل، على ملعب 5 يوليو في الجزائر، لتحديد بطل الكونفدرالية الإفريقية.