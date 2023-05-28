الجيش الأمريكي يشن غارة جوية ضد حركة الشباب في الصومال

أعلنت قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا، اليوم /الأحد/، شن غارة جوية على مسلحي حركة الشباب في الصومال يوم الجمعة الماضي.

وأشارت القيادة الأمريكية في إفريقيا في بيان -نقلته شبكة "فويس أوف أمريكا" الإخبارية على موقعها الإلكتروني- إلى أن الضربة دمرت أسلحة ومعدات "استولى عليها مقاتلو الشباب بشكل غير قانوني"، دون توضيح المكان الذي سرقت منه الحركة هذه الأسلحة والمعدات.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية أن الضربة ضد المسلحين تمت بالقرب من قاعدة عمليات أمامية تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال في منطقة بولو مارير، لافتة إلى أن الضربة تم تنفيذها "دعما للحكومة الصومالية وبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال".

ونوهت قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا عن أن التقييم الأولي لها عن العملية هو وقوع خسائر في صفوف العدو فقط دون إصابة أو قتل أي مدنيين في المنطقة.

