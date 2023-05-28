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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آرسنال يتقدم على وولفرهامبتون بثلاثية في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

آرسنال
آرسنال

تقدم فريق آرسنال على نظيره وولفرهامبتون، بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية آرسنال عن طريق تشاكا هدفين في الدقائق 11، 14، وساكا في الدقيقة 27.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: بارتي - بن وايت - دوس سانتوس - كيويور

خط الوسط: جورجينو - أوديجارد -  تشاكا

خط الهجوم: خيسوس - تروسارد - ساكا

ويحتل فريق آرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 81 نقطة، بينما يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.

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