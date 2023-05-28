المؤبد للمتهم بقتل عامل خلال مشاجرة بسبب خلافات سابقة بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المؤبد لصاحب محل، لاتهامه بقتل عامل، خلال مشاجرة فيما بينهم بسبب خلافات سابقة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27371 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2958 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "فتحي خ ا"، 44 سنة، صاحب محل، قتل عمدا المجني عليه "مسلم مصطفى عبد الفتاح مسلم"، مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضاً "مطواة"، تالى الوصف، وما إن ظفر به حتى طعنه بسلاحه المار بیانه طعنة بصدره، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحاً أبيضاً بدون ترخيص (مطواة).



وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، بحدوث مشادة كلامية فيما بين المتهم والمجني عليه، تطورت لمشاجرة فيما بين المتهم والمجنى عليه، أحضر المتهم على إثرها سلاحاً أبيضاً "مطواة" من داخل الحانوت خاصته، وما أن ظفر به حتى طعنة محدثاً به إصابته والتى أودت بحياة المجنى عليه، وعزى قصد المتهم إزهاق روح المجنى عليه.