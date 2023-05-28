الإعدام شنقا للمتهم بقتل شهيد الشهامة بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الرابعة برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوه، وأمانة سر محمود سامى- عقب ورود مفتى الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه- بالإعدام على المتهم بقتل شهيد الشهامة بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة "أحمد أسامة"، اثناء دفاعه عن مدرس "مسن".



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة بوقوع جريمة قتل بمنطقة الخانكة، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليه الأول يدعى أحمد أسامة 26 عامًا سائق توك توك.

وتبين أنه في أثناء عمله على مركبة توكتوك طلبت منه فتاة ونجل خالتها توصيلهما لأحد الأماكن، وعند وصولهما للمنزل، تشاجر عاطل "المتهم" مع رجل مسن يعمل مدرسًا وفي أثناء محاولة المجني عليه إنهاء المشاجرة طعنه المتهم بسلاح أبيض سكين وتوفي متأثرًا بإصابته وفر هاربًا.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض عليه وإحالته لجهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.