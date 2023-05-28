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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بدهس طفل بسيارته في القليوبية

حادث تصادم
حادث تصادم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بدهس طفل 11 عاما أثناء عبوره الطريق بشبين القناطر، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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لقى طفل عمرة 11 عاما مصرعه صدمته سيارة طائشة بمدينة شبين القناطر فى القليوبية وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وضبط السيارة المتسببة فى الحادث والقبض على قائدها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الأهالى بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى على طريق طوخ – شبين القناطر بنطاق المدينة.

تم إخطار مدير امن القليوبية فانتقل رئيس مباحث المركز وقوة أمنية وتبين اصطدام سيارة ميكروباص مسرعة بطفل عمرة 11 عاما أثناء عبوره الطريق ولقى مصرعه متأثرا بإصابته وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام.

 وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط السيارة والسائق والتحفظ عليهما وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بالتصريح بدفنه عقب مناظرة مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث .

القليوبية إصطدام سيارة ميكروباص تحريات المباحث مأمور مركز شرطة شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر مستشفى شبين القناطر العام مستشفي شبين القناطر مدير أمن القليوبية

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