حبس مسجل خطر هارب من الإعدام وبحوزته كيلو هيروين بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس مسجل خطر هارب من حكم بالإعدام بعد ضبطه بحوزته كيلو هيروين وسلاح الى فى حملة لضبط الخارجين عن القانون.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من أحكام قضائية، وبحوزته مواد مخدرة، وذلك فى اطار ملاحقة وضبط الخارجين على القانون.



وردت معلومات أكدتها تحريات الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، من ضبط عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 جنايات أبرزها قتل - قتل عمد والمحكوم عليه فيهما بالإعدام، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وذلك حال تواجده بغرفة بأرض فضاء كائنة بدائرة المركز.

وعثر بحوزته المتهم على بندقية آلية – 9 خزينة آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام– ميزان حساس – دراجة نارية – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، والدراجة النارية لسهولة التنقل ، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ160 ألف جنيه تقريبًا.