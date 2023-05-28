عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مسجل خطر هارب من الإعدام وبحوزته كيلو هيروين بالقليوبية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس مسجل خطر هارب من حكم بالإعدام بعد ضبطه بحوزته كيلو هيروين وسلاح الى فى حملة لضبط الخارجين عن القانون.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من أحكام قضائية، وبحوزته مواد مخدرة، وذلك فى اطار ملاحقة وضبط الخارجين على القانون.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سروجى سيارات في القليوبية لجلسة 28 مايو

بسبب المزاح.. طالب يشوه وجه زميله عقب الامتحانات في القليوبية


وردت معلومات أكدتها تحريات الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، من ضبط عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 جنايات أبرزها قتل - قتل عمد والمحكوم عليه فيهما بالإعدام، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وذلك حال تواجده بغرفة بأرض فضاء كائنة بدائرة المركز.

وعثر بحوزته المتهم على بندقية آلية – 9 خزينة آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام– ميزان حساس – دراجة نارية – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، والدراجة النارية لسهولة التنقل ، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ160 ألف جنيه تقريبًا.

القليوبية اجهزة الأمن بالقليوبية أجهزة البحث الجنائى عنصر إجرامى شديد الخطورة مديرية أمن القليوبية مركز شرطة الخانكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

5 جنيهات دفعة واحدة|الدولار يهتز بقوة بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

فضيحة عماره أكتوبر .. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

اقترب من الرحيل.. بند يتيح لمدافع الأهلي الانتقال إلى الزمالك

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم 28-5-2023

محمد فضل يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

موضوعات متعلقة

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم توك توك بدراجة بخارية بالقليوبية

إنقاذ حياة طفل ابتلع حبة سودانى بالقليوبية

جرعة الموت.. دفن جثة عامل بسبب تعاطي المخدرات داخل ورشة نجارة بالقليوبية

ترشيحاتنا

بشرى سارة| الحكومة توافق على استيراد السيارات خلال الشهر الحالي

متى تنتهي العاصفة.. تفاصيل الساعات الأصعب بين الحرارة والمطر

بعد أداء رؤساء صناديق الاقتراع في تركيا اليمين.. توافد كبير للناخبين |صور

بعد قليل.. سلمي الشيمي أمام المحكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

قنا تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً لسوء الأحوال الجوية

«محور عادل إمام» .. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاجات منزلية احرص على استخدامها لتخفيف الأعراض المرتبطة بالعاصفة الترابية

متتهوريش.. منعا لتعرض طفلك لمشاكل صحية بسبب العاصفة عليك باتباع هذه النصائح

28 مايو اليوم العالمي للنظافة الصحية للنساء.. نصائح عليك اتباعها

نوع من الفيروسات وراء صحة أكثر من معمر في دول العالم.. اعرف القصة؟

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ