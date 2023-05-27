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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة طائشة بشبين القناطر فى القليوبية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى طفل عمرة 11 عاما مصرعه صدمته سيارة طائشة بمدينة شبين القناطر فى القليوبية وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وضبط السيارة المتسببة فى الحادث والقبض على قائدها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الأهالى بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى على طريق طوخ – شبين القناطر بنطاق المدينة.


تم اخطار مدير امن القليوبية فانتقل رئيس مباحث المركز وقوة امنية وتبين اصطدام سيارة ميكروباص مسرعة بطفل عمرة 11 عاما اثناء عبوره الطريق ولقى مصرعه متأثرا بإصابته وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وتمكنت أجهزة الامن من ضبط السيارة والسائق والتحفظ عليهما وتحرر محضر بالواقعة وامرت النيابة بالتصريح بدفنه عقب مناظرة مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث .

القليوبية إصطدام سيارة ميكروباص أمن القليوبية حادث تصادم سيارة ميكروباص طريق طوخ – شبين القناطر مدير أمن القليوبية

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