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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جرعة الموت.. دفن جثة عامل بسبب تعاطي المخدرات داخل ورشة نجارة بالقليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر تعاطي جرعة مخدرات زائدة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وذلك عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.


البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، من كشف غموض العثور على جثة نجار متوفى داخل ورشة نجارة بقرية الشوبك دائرة مركز شرطة شبين القناطر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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وكان قد تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص متوفى داخل ورشة نجارة دائرة المركز.


كشفت التحريات بقيادة المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر ومعاونة النقيب محمد مجدي النبراوي والنقيب عبد الرحمن بيومي والنقيب محمد مأمون معاوني رئيس المباحث تبين العثور على جثة "م ص م"، 46 سنة، نجار، متوفى داخل ورشة نجاره، ويرتدى كامل ملابسه وبحوزته كافة متعلقاته الشخصية، وبفحصه تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.


كما تبين أن المتوفى من متعاطي المواد المخدرة، وأن الوفاة جاءت نتيجة تناول جرعة مخدرات زائدة أدت إلى وفاته وبسؤال أهلية المتوفى أكدوا أن المتوفى دائم التواجد بورشة النجارة، وأنه من متعاطى المواد المخدرة، جرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

القليوبية جهات التحقيق الطبيب الشرعى مركز شرطة شبين القناطر المباحث الجنائية

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