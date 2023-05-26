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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل انهار عليه حائط مصنع في القليوبية

نقل جثة
نقل جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة عامل معمار لقي مصرعه أثناء قيامه بعمل هدد بأحد حوائط مصنع قديم بدائرة قسم شرطة قليوب، عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستدعاء باقي العمال المشاركين بأعمال الهدد بالمصنع لسؤالهم.

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مصرع عامل سقط عليه حائط أثناء هدد مصنع قديم بالقليوبية

لقى عامل معمار بالقليوبية مصرعه إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم وتهشم بالجمجمة نتيجة سقوط إحدى الحوائط عليه أثناء قيامه وآخرين بأعمال هدد بأحد المصانع القديمة بمنطقة أبو سنة دائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستدعاء باقي العمال المشاركين بأعمال الهدد بالمصنع لسؤالهم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي باستقبال جثة شخص مصاب بكسور متفرقة بالجسم وتهشم بالجمجمة، بمنطقة أبو سنة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "م م أ" 49 سنة، عامل معمار ومقيم مركز دشنا محافظة قنا، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم وتهشم بالجمجمة، نتيجة سقوط إحدى الحوائط عليه أثناء قيامه وآخرين بأعمال هدد بمصنع قديم بمنطقة أبو سن دائرة القسم، والتي أودت بحياته على الفور.

وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وبسؤال باقي العمال أكدوا سقوط إحدى الحوائط على المتوفي أثناء قيامهم بأعمال الهدد بمصنع قديم بمنطقة أبو سنة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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