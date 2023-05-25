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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندب المعمل الجنائى لفحص حريق بشقة سكنية في القليوبية

حريق
حريق

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب حريق شب فى شقة سكنية دون خسائر بشرية بدائرة مركز شرطة كفر شكر .

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها مالكى الشقة. 

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وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني علوي بعقار بمنطقة أسنيت دائرة المركز.


وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني علوي بعقار بمنطقة أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر، ملك المدعو "ع إ ع"، 58 سنة، موظف.
وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

القليوبية جهات التحقيق المباحث الجنائية الحماية المدنية

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