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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعادة الحركة المرورية على الطريق الدائرى بالقليوبية بعد انقلاب سيارة نقل ثقيل

تصادم
تصادم

نجح رجال إدارة مرور القليوبية من رفع وتجنيب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بعد انقلابها أعلي الطريق الدائري بمنطقة كمين باسوس التابع لمركز القناطر الخيرية، وإعادة الحركة المرورية علي الكريم بعد توقف دام حوالي ساعة واحدة، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من الإدارة العامة للمرور، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل ثقيل أعلي الطريق الدائري بمنطقة كمين باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.
وعلي الفور انتقل رجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، وجرى رفع وتجنيب السيارة باستخدام معدات مجلس مدينة القناطر الخيرية، وإعادة الحركة المرورية علي الطريق من جديد لمنع تعطل مصالح المواطنين.
وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" أعلي الطريق الدائري، بمنطقة كمين باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة ما أدي إلي انقلابها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية إدارة مرور القليوبية إصابات بشرية تولت النيابة التحقيق الادارة العامة للمرور

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