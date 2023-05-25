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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جرعة هيروين زائدة.. كشف غموض العثور على جثة نجار داخل ورشته بالقليوبية

جثة
جثة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض العثور على جثة نجار متوفى داخل ورشة نجارة بقرية الشوبك دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وتبين أن المتوفى من متعاطى المواد المخدرة، وأن الوفاة جاءت نتيجة تناول جرعة مخدرات زائدة أدت إلى وفاته.

و جرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى.

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وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص متوفى داخل ورشة نجارة بقرية الشوبك دائرة المركز.


وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "م ص م"، 46 سنة، نجار، متوفى داخل ورشة نجاره، ويرتدى كامل ملابسه وبحوزته كافة متعلقاته الشخصية، وبفحصه تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.


وبسؤال أهلية المتوفى أكدوا أن المتوفى دائم التواجد بورشة النجارة، وأنه من متعاطى المواد المخدرة ورجحوا وفاته نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

القليوبية مديرية أمن القليوبية الأجهزة الامنية تحرر محضرا بالواقعة شبين القناطر

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