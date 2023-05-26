بسبب المزاح.. طالب يشوه وجه زميله عقب الامتحانات في القليوبية

رصدت مديرية أمن القليوبية تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى وعلى بعض المواقع الالكتروينة تعدى طالب على زميلة وتمزيق وجه بـ كتر حيث تبين وقوع مشاجرة بين طالبين عقب أداء الإمتحانات بشبرا الخيمة بسبب المزاح إلى جد وقيام أحدهما بطعن الآخر.

تلقى مأمور قسم شرطة ثانى فى شبرا الخيمة بلاغا من طالب "مصاب بجرح قطعى بالأذن" بتضرره من وميله لتعديه عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "كتر".

تم إخطار مديرية أمن القليوبية وانتقل رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة وبالفحص تبين حدوث مشادة بين المصاب والمتهم عقب إنتهاء الإمتحانات والخروج من المدرسة بسبب تطور المزاح، بينهما إلى جد مما تسبب فى إصابته وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .