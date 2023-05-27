اصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بدراجة بخارية بالقليوبية

شهد طريق طوخ – شبين القناطر حادث تصادم بين توك توك ودراجة بخارية أسفر عن إصابة مستقليها ونقلهم الى مستشفى شبين القناطر للعلاج فيما تحفظت الأجهزة الامنية على الدراجة والتوكتوك وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى مامور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وتوك توك فى منطقة عزبة الوكلاء امام البنزيمة على طريق طوخ – شبين القناطر ووجود مصابين .

تم اخطار مديرية امن القليوبية بالحادث فانتقلت قوة امنية وسيارتين اسعاف وتبين وقوع الحادث بين الدراجة والتوك توك بالمواجهه بسبب السرعة للدراجتين حيث كانت الدراجة النارية تقل شخصين والتوك توك يقل قائدة فقط .

واسفر الحادث عن اصابة الثلاثة وتم نقلهم لمستشفى شبين القناطر العام وتم التحفظ على على الدراجة والتوك وتحرر محضر بالحادث وتولت الجهات المختصة التحقيق .