إحالة أوراق المتهمين باستدراج سائق وقتله بشبرا الخيمة بالقليوبية للمفتى

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب، إحالة عامل وبائع متحول وسباك، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم باستدراح سائق سيارة "تاكسي" وقتله لسرقة سيارته، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14665 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3596 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفي م م"، وشهرته "مصطفي الأسود"، 24 سنة، عامل، و"محمد م ع"، وشهرته "محمد شرقية"، 19 سنة، بائع متجول، و"أحمد ا م"، وشهرته "أحمد العسكري"، 25 سنة، سباك، قتلوا عمداً المجني عليه كرم محمود محمود محمد مع سبق الإصرار.



وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذاً لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه، بأن قبعوا بمحلهم بالطريق العام متربصين بكهل ذو وهن قائدٍ لسيارة أجرة، حددوا طرازها سلفاً وما أن لاح لهم مبتغاهم حتى استوقفوه طالبين منه التوجه لوجهتهم المزعومة فأنصاع لهم، وبمحل بعيد عن أعين الرقباء أطبق المتهم الثاني الجالس من خلفه على عنقه، تبعه أن قيدا المتهمان الأول والثالث حراكه.



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول كمم فيه، قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المُرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، وقد ارتكبت تلك الجناية بقصد التأهب لارتكاب الجنحة المؤثمة بالمادة 317 رابعا وخامساً من قانون العقوبات، وتسهيلاً لها إذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا ليلاً ساعة اليد والهاتف المحمول والمبلغ المالي المبينين وصفاً وقدراً بالأوراق المملوكين للمجني عليه "كرم محمود محمود محمد"، والسيارة الرقيمة "أ ق ه / 813"، أجرة قيادة الأخير، وآلة رفع السيارة، ومفتاح فك براغي إطاراتها المملوكين للمجني عليها رضا عبد الفتاح محمد عقب فراغهم من فعلتهم المبينة بعاليه على النحو القبيل بالأوراق.