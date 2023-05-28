أكبر هجوم علي أوكرانيا.. بيان صادم من زيلينسكي بشأن الحرب

وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، هجوم روسيا بالطائرات المسيرة على أوكرانيا مساء الأحد بأنه أكبر هجوم علي البلاد.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي، “اليوم، تعرضت أوكرانيا لواحدة من أكبر الهجمات.. خلال هذا الهجوم الإرهابي، كانت أقوى ضربة موجهة إلى منطقة كييف.. هكذا تحتفل كييف بيوم تأسيسها”.

وأضاف: “طوال تاريخها، شهدت كييف معاني مختلفة من الغزاة. ونجت منهم جميعًا، وسوف تنجو من الروس. لن يكون أي منهم هنا!”.

وقال زيلينسكي: “ستضع كييف وجميع مدننا، بأكملها، حداً لتاريخ استبداد موسكو، الذي كان يجلب العبودية للعديد من الشعوب المختلفة لفترة طويلة جدًا”.

وأضاف: “لن تنقذها كسيرات شاهد ولا أي وسيلة إرهاب أخرى تسعى إليها بإذلال حول العالم. لأن القوة في الناس، فهي في المدن، وهي في الحياة، وعندما تُحتقر الحياة والناس وأهم المدن للثقافة، لن يواجهوا إلا الهزيمة. وحتى المئات من الشهود لن ينقذوها من هذا”.