قال الجنرال الأوكراني المتقاعد، سيرجي كريفونوس، إن القيادة الأوكرانية، برئاسة فولوديمير زيلينسكي، تقوم "بتسريب" معلومات للقائد العام للقوات المسلحة في البلاد، فاليري زالوجني، خوفًا من أن يصبح تهديدًا سياسيًا له.

وقال كريفونوس: "تمت إزالة زالوجني من الفضاء الإعلامي.. مكتب زيلينسكي قد خطط بالفعل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المستقبلية في أوكرانيا، في حين يُزعم أن القيادة الأوكرانية تعتبر القائد العام لـ القوات المسلحة لأوكرانيا كتهديد ومنافس”.

وأضاف: "مكتب زيلينسكي بشكل جميل ومنهجي يجعل الجنرال زالوجني يختفي من مجال المعلومات".

وأوضح أن “مكتب زيلينسكي، تحت ذرائع مختلفة، طهر البيئة من القائد العام للقوات المسلحة لأوكرانيا ووضع شعبه هناك”.

وقال كريفونوس: "هذه مجرد محاولة أخرى لتأسيس مراقبة لكل خطوة من أجل إبلاغ القيمين عليه بما يفعله بالضبط زالوجني، ومن يلتقي به، وما يقوله هذا بالفعل يصل إلى الجنون"، مضيفا أن هذا "يدل على جوهر" السلطات الأوكرانية الحالية.