عاجل
السعودية .. إعلان عاجل من "الزكاة والجمارك" بشأن انتهاء مبادرة إلغاء الغرامات أستاذة تغذية: تناول الأعشاب والمشروبات الغنية بمضادات الأكسدة لتقوية الذاكرة والحفظ السعودية وأمريكا تؤكدان وجود انتهاكات من الأطراف السودانية أعاقت وصول المساعدات الإنسانية بالأسماء.. تحويل مستحقات 73 عاملا مصريا غادروا الأردن ضمن القائمة الـ 127 جامعة القاهرة تعد أكثر من 35 برنامجًا دراسيًا في تخصصات مختلفة.. والنانو تكنولوجى تبدأ برنامج دبلوم تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجسس وتسرييب معلومات.. خلافات بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني تنذر بعواقب وخيمة

زالوجني وزيلينسكي
زالوجني وزيلينسكي

قال الجنرال الأوكراني المتقاعد، سيرجي كريفونوس، إن القيادة الأوكرانية، برئاسة فولوديمير زيلينسكي، تقوم "بتسريب" معلومات للقائد العام للقوات المسلحة في البلاد، فاليري زالوجني، خوفًا من أن يصبح تهديدًا سياسيًا له.

وقال كريفونوس: "تمت إزالة زالوجني من الفضاء الإعلامي.. مكتب زيلينسكي قد خطط بالفعل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المستقبلية في أوكرانيا، في حين يُزعم أن القيادة الأوكرانية تعتبر القائد العام لـ القوات المسلحة لأوكرانيا كتهديد ومنافس”.

وأضاف: "مكتب زيلينسكي بشكل جميل ومنهجي يجعل الجنرال زالوجني يختفي من مجال المعلومات".

روسيا تحذر: لم نبدأ بعد في التصرف بجدية كبيرة بـ أوكرانيا

الجيش الروسي يقضي على 545 عسكريا أوكرانيا ويسقط 3 صواريخ كروز

وأوضح أن “مكتب زيلينسكي، تحت ذرائع مختلفة، طهر البيئة من القائد العام للقوات المسلحة لأوكرانيا ووضع شعبه هناك”.

وقال كريفونوس: "هذه مجرد محاولة أخرى لتأسيس مراقبة لكل خطوة من أجل إبلاغ القيمين عليه بما يفعله بالضبط زالوجني، ومن يلتقي به، وما يقوله هذا بالفعل يصل إلى الجنون"، مضيفا أن هذا "يدل على جوهر" السلطات الأوكرانية الحالية.

الجنرال الأوكراني زيلينسكي القيادة الأوكرانية زالوجني القوات المسلحة لأوكرانيا أوكرانيا مكتب زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

نكمل احتفالات.. تعليق قناة الأهلي على إصابة حمدي فتحي وغيابه عن لقاء الوداد

موضوعات متعلقة

نداء عاجل من أردوغان لأنصاره بشأن الانتخابات الرئاسية التركية .. ماذا قال؟

رئيس هيئة الانتخابات التركية يعلن انتهاء التصويت بجولة الإعادة الرئاسية

وسائل إعلام تركية: تراجع كبير في الإقبال على انتخابات الرئاسة

بدء عملية الفرز.. انتهاء التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن تمديد وقف إطلاق النار

مصير محزن.. رد صادم من ميدفيديف على تصريحات سيناتور أمريكي بشأن قتل الروس

أردوغان يستعد لإلقاء خطاب للشعب بعد نتائج الانتخابات التركية

زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط: سيناء في قلب خطة الدولة للتنمية

فرز 61% من أصوات انتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان 55.26% وكيتشدار أوغلو 44.74٪%

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

بمبادرة الإحلال| 5 سيارات زيرو تحت 570 ألف جنيه

تراجع الإسترليني.. ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

عاشت أكثر من قرن .. أمريكية عمرها 102 سنة تكشف سببين وراء صحتها

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بتهمة السحر في أمريكا.. قرار مفاجئ بشأن 12 شخصا بعد 400 عام

فيديو

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ