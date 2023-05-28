بلطجية بأسلحة بيضاء يقتحمون مطعما ويسحلون زبائنه في لندن |صور

اقتحمت عصابة مسلحة بالمناجل، مطعما لبيع الدجاج مما أدى إلى إصابة اثنين من رواد المطعم بينما اندفع آخرون خارج المطعم بحثًا عن الأمان.

حاول أحد الزبائن يائسًا الاختباء تحت المنضدة، لكن مجموعة البلطجية بشمال لندن طاردته لمواصلة هجومهم المروع.

بلطجية يقتحمون مطعم بلندن

في حالة من الذعر ، أظهرت كاميرات المراقبة الضحية ملتفًا على شكل كرة على الأرض بينما كان البلطجية يدوسون على رأسه في المطعم في West Green Road ، Tottenham يوم الأحد الماضي.

فيما وصلت الشرطة في الساعة 9.15 مساءً ونقل شابان يبلغان من العمر 20 و 17 عامًا إلى المستشفى مصابين بجروح لا تهدد حياتهم.

بلطجية يقتحمون مطعم بلندن

وقال متحدث باسم شرطة ميت: "تم استدعاء الشرطة في حوالي الساعة 21:15 من يوم الأحد ، 14 مايو ، لتقارير عن حادث طعن على طريق ويست جرين ، N15.