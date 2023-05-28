بالأحمر الناري.. زوجة حارس الزمالك تخطف القلوب بإطلالة لافتة

تألقت الجزائرية سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك السابق فى مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام".

وتألقت الأميرة سمارة يحيى بإطلالة فورمال مرتدية بدلة أنيقة بالاحمر الناري ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.



وتعتمد سمارة يحيى على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة وتميل إلى التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تمنحها مظهرا جذابا.

وتعتمد سمارة يحيى على اختيار ألوان وتسريحات الشعر المتناسقة مع لون بشرتها والتي تمنحها لوك جديد من حين لأخر، بالإضافة إلى ذلك لا تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

وتتميز زوجة محمد أبو جبل برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وكان محمد أبوجبل انضم لصفوف البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الزمالك، في صفقة انتقال حر.