الرئيس الأمريكي يوجه رسالة إلى أردوغان بمناسبة فوزه.. تعرف عليها

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وكتب بايدن على تويتر: "مبروك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه".

وأضاف: "إنني أتطلع إلى مواصلة العمل معًا كحلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

وأعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، في مؤتمر صحفي، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.

وأضاف ينار، أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا، لافتا إلى أن الأصوات المتبقية للفرز لن تغير النتائج.