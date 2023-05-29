عجائب الكرة المصرية.. أحمد حسن عن مباراة إنبي وفيوتشر: مازال الابهار مستمرا

علق أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، علي أحداث مباراة فيوتشر وإنبي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “واخيرا انتهت مباراة فيوتشر وانبي في كأس مصر من عجائب الكرة المصرية ان المباراة بدأت يوم الأحد وانتهت يوم الإثنين.. ٢٥ دقيقة وقت بدل ضائع.. وان تو بين الحكم و اللاعب والهدف بيحتسب عادي.. الفار بيتعطل ١٥ دقيقة و بيصلحوه.. ومازال الابهار مستمر!!”.

وانسحب لاعبو إنبي من مباراة فيوتشر بهدف تسجيل هدف عن طريق محمد رضا بوبو بداعى اصطدام الكرة بحكم اللقاء نادر قمر الدولة.

وأتجه نادر قمر الدولة إلى تنقية الفار للتأكد من صحة إصطدام الكرة به أثناء الهدف ،ولكن صُدم حكم المباراة بتعطل تنقية الفيديو خلال مراجعته للهدف.

وعلى الفور تراجع فريق إنبي من الإنسحاب ليكمل المباراة ويعطى نادر قمر الدولة 25 دقيقة وقت بدل ضائع.

وتأهل 15 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراتين فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، حرس الحدود والداخلية".