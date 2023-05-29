عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي.. وهاشتاج شيرين في جدة يتصدر تريند تويتر

النادي الأهلي
النادي الأهلي

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

تعليق ساخر من نجم الزمالك على مباراة إنبي وفيوتشر

علق طارق السيد، نجم نادي الزمالك، على أحداث مباراة إنبي وفيوتشر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب طارق السيد في تعليق ساخر على أحداث المباراة: “ماتش انبى وفيوتشر للتاريخ”.

الوداد بدأ العد التنازلي للتشتيت.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي بهذا المنشور

أثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، القلق حول مباراة النادي الأهلي والوداد القادمة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “الوداد بدء العد التنازلي لمحاولة تشتيت الأهلي فكريا وادعي المدير الفني للوداد أن الأهلي هو من اختار المراقب الأمني للمباراة”.

قلبناها حفلة.. تامر حسني يشعل الأجواء برفقه الركاب من داخل الطائرة.. فيديو

شارك الفنان تامر حسني، فيديو له من داخل الطائرة، وهو يغني مع الركاب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق تامر حسني علي الفيديو كاتبًا: “بالصدفة لقيت الجروب الأردني العسل ده في الطيارة 

وكانوا بيمسوا عليا في الطيارة وبيغنوا من النهارده هدلعني بصوت عالي اوي روحت رايحلهم و قلبناها حفله وسليتهم شويه لحد ما الطيارة اتملت ولميت الاجرة وطلعنا. نورتوا مصر يا غاليين”.

هاشتاج شيرين في جدة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: صنعت التاريخ

دشن عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا هاشتاج “شيرين في جدة”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للتعليق علي الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب في جدة.

وتصدر هاشتاج “شيرين في جدة” قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر تويتر.

الزمالك مباراة إنبي وفيوتشر انبي وفيوتشر الوداد الأهلى تامر حسني شيرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

العظمى تصل 44 وعاصفة على هذه المناطق| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

الوداد بدأ العد التنازلي للتشتيت.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي بهذا المنشور

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

موضوعات متعلقة

حلا شيحة تستمتع برفقة كلبيها من داخل منزلها.. شاهد

الوداد بدأ العد التنازلي للتشتيت.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي بهذا المنشور

قريبا.. مصطفي كامل يروج لأحدث أغانيه كله كدب

حافية القدمين.. سمية الخشاب وسط الورود في ظهور مميز

قلبناها حفلة.. تامر حسني يشعل الأجواء برفقة الركاب من داخل الطائرة.. فيديو

هاشتاج شيرين في جدة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: صنعت التاريخ

الحمد لله.. الألماني مسعود أوزيل برفقة الرئيس أردوغان عقب فوزه.. شاهد

عجائب الكرة المصرية.. أحمد حسن عن مباراة إنبي وفيوتشر: مازال الابهار مستمرا

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 29 مايو 2023

الماتش يتعاد| خبير تحكيمي يفجر مفاجأة كبرى بسبب هدف فيوتشر أمام إنبي

احنا بننقل بس | اعترافات مثيره لشقيقين متهمين بحيازة 22 كيلو حشيش

خبر سعيد لـ جماهير الأهلي بشأن الشناوي .. ناقد يوضح

انقسام داخل الأهلي بسبب لاعب سموحة

في ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. اللجان تستقبل الطلاب الان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أن احتفى به جوجل.. من هو الكاتب عبد الرحمن منيف؟

سفاح منطقة الجزاء| تفاصيل صفقة جديدة على أعتاب الأهلي .. تفاصيل

نشرة المرأة و الصحة| عوامل تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني..جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت...أبراج يفضلون التسوق مع والديهم

5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني.. ابتعد عنها فورا

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ