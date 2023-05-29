السوشيال ميديا.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي.. وهاشتاج شيرين في جدة يتصدر تريند تويتر

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

تعليق ساخر من نجم الزمالك على مباراة إنبي وفيوتشر

علق طارق السيد، نجم نادي الزمالك، على أحداث مباراة إنبي وفيوتشر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب طارق السيد في تعليق ساخر على أحداث المباراة: “ماتش انبى وفيوتشر للتاريخ”.

الوداد بدأ العد التنازلي للتشتيت.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي بهذا المنشور

أثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، القلق حول مباراة النادي الأهلي والوداد القادمة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “الوداد بدء العد التنازلي لمحاولة تشتيت الأهلي فكريا وادعي المدير الفني للوداد أن الأهلي هو من اختار المراقب الأمني للمباراة”.

قلبناها حفلة.. تامر حسني يشعل الأجواء برفقه الركاب من داخل الطائرة.. فيديو

شارك الفنان تامر حسني، فيديو له من داخل الطائرة، وهو يغني مع الركاب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق تامر حسني علي الفيديو كاتبًا: “بالصدفة لقيت الجروب الأردني العسل ده في الطيارة

وكانوا بيمسوا عليا في الطيارة وبيغنوا من النهارده هدلعني بصوت عالي اوي روحت رايحلهم و قلبناها حفله وسليتهم شويه لحد ما الطيارة اتملت ولميت الاجرة وطلعنا. نورتوا مصر يا غاليين”.

هاشتاج شيرين في جدة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: صنعت التاريخ

دشن عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا هاشتاج “شيرين في جدة”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للتعليق علي الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب في جدة.

وتصدر هاشتاج “شيرين في جدة” قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر تويتر.