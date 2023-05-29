وضع حجر الأساس لمجمع خدمات مصر بمدينة العريش

واصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيارتهما إلى محافظة شمال سيناء لليوم الثاني على التوالي .. حيث تم وضع حجر الأساس لمجمع خدمات مصر في مدينة العريش، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، واللواء أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، واللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش.

٤٢٠٠متر مربع:



وأكد المحافظ ، علي أن المجمع سيقام على مساحة 4200 متر مربع لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة لأبناء محافظة شمال سيناء من بينها خدمات المرور والسجل المدني والشهر العقاري.



وأشار المحافظ، إلي أن المجمع من أوائل المجمعات الخدمية التي يتم إنشائها علي مستوي محافظات الجمهورية، ويأتى انشاؤه في إطار اتجاه الدوله لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت وتقديم الخدمات في مكان واحد.

وتتواصل زيارة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الي مدينة الشيخ زويد، لتفقد مشاريع (إعادة بناء واستعادة مكانة) من مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب.

كما سيتم تفقد معرض المنتجات السيناوية بمدينة الشيخ زويد، وتفقد مزارع أبو هاني وقرية الظهير بمدينة الشيخ زويد، وافتتاح المركز التكنولوجي بمدينة الشيخ زويد.

