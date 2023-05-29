عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"حقوق وواجبات المرضى".. ندوة للتأمين الشامل بالأقصر

صدى البلد

نظم فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بالأقصر، ندوة تعريفية عن معايير الهيئة لاعتماد المنشآت الصحية بعنوان "حقوق وواجبات المرضى بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية".

 

وذلك بحضور  الدكتور ممدوح وشاحي، مدير فرع الاقصر لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، و صلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ياسر السنوسي، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وذلك بنادي التجديف .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية ،وتوعية واعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة واختصاصاتها.

محافظ الأقصر يوجه بفحص مطالب ذوي الهمم وحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية

توزيع أكبر كمية من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في الأقصر

وخلال الندوة، أكد الدكتور ممدوح وشاحي أن معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR تولى اهتماماً كبيرا بالمريض وتعتبره المحور الرئيسي لمكونات الخدمة الصحية حيث تتركز حول رعاية المريض، وتشمل احترام احتياجاته وتفضيلاته، وتقديم الدعم النفسي والراحة البدنية اللازمة له، بالإضافة إلى توفير المعلومات، واشراكه في قرارات العلاج الخاصة به.

وأكد مدير فرع الهيئة ان التزام المنشأت الصحية بتطبيق المعايير يساعد على زيادة رضا المنتفعين من خدمة الرعاية الصحية المقدمة لهم، مشيرا إلى أن الدور الرقابي للهيئة يضمن استدامة  الجودة بالمنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR

وبنهاية الندوة، تم فتح باب المناقشات وقام فريق فرع الهيئة بالرد على كافة استفسارات الحضور حول منظومة التأمين الصحي الشامل واختصاصات الهيئة بها.

أشرف على تنفيذ الندوة، الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور سعيد محمود، مستشار الهيئة لشئون الفروع.

الأقصر الاعتماد والرقابة التأمين الصحي التامين الصحي الشامل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الشباب والرياضة رعاية الصحية وكيل وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

مفاجأة قوية في أسعار الدولار عالميا

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

مدبولي يُوجه بالتوسع في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والذكية ورفع كفاءة تحصيل المستحقات

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

فوز أردوغان في الانتخابات يهوي بالليرة التركية قرب أدني مستوياتها

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

هتقبض الأرباح أسبوعيا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك قناة السويس الجديدة؟

ترشيحاتنا

الأرصاد : فرص سقوط الأمطار تقل.. وتنحصر في هذه المناطق | فيديو

أريده قاسي وعنيف في المشاكل.. ولاء تشكو زوجها: رومانسي زيادة عن اللزوم

مفاجأة .. مالك ملاهي الإسكندرية متهم بـ انهيارها

وعوا الجماهير.. رسالة مثيرة من وزير الرياضة لإدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

رئيس موازنة البرلمان يستعرض مشروع قانون الضريبة على الدخل

يوليو القادم .. موعد جديد لإقامة قمة الأهلي والزمالك في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في مهرجان كان

رقم خرافي.. سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة على مواقع التواصل

إطلالة إليسا في حفل افتتاح مركز مجدي يعقوب تثير الجدل.. شاهد

طريقة عمل نودلز بالخضار | بدون لحوم

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ