مدير تنفيذ مثلث ماسبيرو: تطوير المنطقة قرار جريء من الرئيس السيسي.. فيديو

قال المهندس نسيم سليم ، مدير تنفيذ مشروع مثلث ماسبيرو ، إن الوضع في السابق كان سيء ، ولا يخفى على أحد ماكان يعانيه أهالي المنطقة ، متابعا : " قرار جريء من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مثلث ماسبيرو بعد 50 سنة من العشوائية " .

وأضاف المهندس نسيم سليم ، خلال لقائه لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن الدولة لم تتعنت على سكان المنطقة ، ومنحت لهم فرصة الاختيار ما بين الانتقال ، وما بين الحصول على وحدة سكنية بعد تطوير .

وتابع مدير تنفيذ مشروع مثلث ماسبيرو ، أنه تم تنفيذ 4 أبراج سكنية ، من بينهم برجين للسكن البديل ، وكل برج ارتفاعه 18 طابق سكني ، فضلا عن المولات ، والمحال التجارية في الدور الأرضي، موضحا أن كل برج به 5 أسانسيرات .

وأشار إلى أن الحقيقة أصبحت واقع ، والدولة لا توعد بأحلام ، بل نفذت على الحقيقة ، وتم تسليم 900 أسرة وحدتهم.

ولفت إلى أن الوحدات السكنية كاملة التشطيب ، وبمساحات مختلفة تقدر حسب المحافظة ، والحفر في البيوت القديمة للأسر .