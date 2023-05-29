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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير تنفيذ مثلث ماسبيرو: تطوير المنطقة قرار جريء من الرئيس السيسي.. فيديو

مدير تنفيذ مشروع
مدير تنفيذ مشروع مثلث ماسبيرو

قال المهندس نسيم سليم ، مدير تنفيذ مشروع  مثلث ماسبيرو  ، إن الوضع في السابق كان سيء ، ولا يخفى على أحد ماكان يعانيه أهالي المنطقة ، متابعا : " قرار جريء من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مثلث ماسبيرو بعد 50 سنة من العشوائية " .

وأضاف المهندس نسيم سليم ، خلال لقائه لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن الدولة لم تتعنت على سكان المنطقة ، ومنحت لهم فرصة الاختيار ما بين الانتقال ، وما بين الحصول على وحدة سكنية بعد تطوير .

وتابع مدير تنفيذ  مشروع مثلث ماسبيرو ، أنه تم تنفيذ 4 أبراج سكنية ، من بينهم برجين للسكن البديل ، وكل برج ارتفاعه 18 طابق سكني ، فضلا عن المولات ، والمحال التجارية في الدور الأرضي، موضحا أن كل برج به 5 أسانسيرات .

وأشار إلى أن الحقيقة أصبحت واقع ، والدولة لا توعد بأحلام ، بل نفذت على الحقيقة ، وتم تسليم 900 أسرة وحدتهم.

ولفت إلى أن الوحدات السكنية كاملة التشطيب ، وبمساحات مختلفة تقدر حسب المحافظة ، والحفر في البيوت القديمة للأسر . 

مثلث ماسبيرو توك شو برنامج 8 الصبح الرئيس عبد الفتاح السيسي

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