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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يناقش استراتيجية حماية الأطفال المعرضين للخطر

اجتماع حماية الطفل
اجتماع حماية الطفل بقنا

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا موسعاً ، لمتابعة أعمال اللجنة العامة لحماية الطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضين للخطر، ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع  بحضور كل من: الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حموده، السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأحمد جابر، مدير عام مديرية القوي العاملة، وسميحة سعد، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل ورؤساء الوحدات المحلية لمجالس المدن.

 

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وقال محافظ قنا ، إن ملف الطفولة من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة في ضوء توجهات الدولة لتوفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر، موجهاً بضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة بمقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بكل الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها.
 

وشدد الداودى، علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمواصلة منع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال فى أعمال التسول بشوارع مدن المحافظة وعدم السماح بعمالة الأطفال، مع ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بتشغيل الأطفال.

 

واستعرضت مدير وحدة حماية الطفل بقنا ، جهود الوحدة في مجالات حماية الطفل بنطاق المحافظة، كما انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات منها ضرورة عمل حملات توعية عن" الخط الساخن - التنمر - التحرش"على طلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية كاجراء وقائي وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم و التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوجيه منظمات المجتمع المدنى الموجودة بالقري لمساعدة لجان حماية الطفل في عملية الرصد والإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر مثل"ختان الإناث – الزواج المبكر"، والعمل على تفعيل لجان مرور بالفترة المسائية لمتابعة الحضانات مع ضرورة الإلتزام بشروط التراخيص.

 

اجتماع حماية الطفل

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قنا حماية الطفل للخطر مشاكل الأطفال ملف الطفولة ظاهرة انتشار المتسولين مديرية التضامن الاجتماعي ختان الإناث

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