جامعة المنصورة تكرم الفريق المصري الفائز بالمسابقة الدولية لتكنولوجيا المعلومات

كرم مجلس جامعة المنصورة بجلسته ، برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وبحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الفريق الممثل لمصر الفائز من جامعة المنصورة الفائز فى المسابقة الدولية لهواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفاز فريقين من كلية الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة على المركزين الثاني والثالث في مسابقة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العالمية، والتي أقيمت بمدينة شين زين بالصين للعام 2022-2023م بمشاركة 146 فريقًا من 36 دولة حول العالم. وفي تخصص الشبكات فازت بالمركز الثاني الطالبة ياسمين رزق الطالبة بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة.



وفي تخصص Cloud، فاز بالمركز الثالث الفريق المكون من : الطالب أمير محمد شتيه برنامج هندسة الميكا ترونكس بكلية الهندسة جامعة المنصورة، الطالبة كريستينا ماهر حليم كلية الحاسبات والمعلومات.

وعبر الدكتور شريف يوسف خاطر عن فخر الجامعة بأبنائها المتميزين لرفع اسم مصر دوليا فى المسابقات العالمية، مشيرا أن فوز فريقين من جامعة المنصورة ممثلين لمصر فى المسابقة الدولية يدل على تميز الجامعة تعليميا وتدريبا ويعكس الترابط بين الطالب والأستاذ والمساندة والدعم لتحقيق مراكز متميز ترفع اسم مصر وجامعة المنصورة فى المحافل الدولية

كما أكد على دعم الجامعة للفرق الطلابية ولكافة المواهب الطلابية للمشاركة فى المسابقات المحلية والاقليمية والدولية.

وقد أكد الدكتور أيمن مختار علي ان محافظة الدقهلية تفخر بجامعة المنصورة بإعتبارها بيت خبرة عريق يساهم أساتذتها وعلمائها مع الجهاز التنفيذي في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وأضاف أن مشاركة الجامعة مع المحافظة في جميع المجالات يستهدف في المقام الاول تقديم خدمات متميزة للمواطنين علي ارض المحافظة.

وقدم مختار الشكر والتقدير للجامعة والقائمين عليها لتقديم الدعم العلمي والاكاديمي في تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقري شربين والعديد من المشروعات في المجالات المختلفة.

واكد حرصه علي تقديم الدعم الكامل لجامعة المنصوره من أجل استمرار تأدية رسالتها العلمية والطبية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات الاخرى.

تم التكريم بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، الدكتور مجدى زكريا عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور عبير توكل مدير فرع اكاديمية هواوي بكلية الهندسة جامعة المنصورة

كما تم تكريم اللواء محب الغرباوي مدير ادارة الأمن السابق لجامعة المنصورة تقديرًا لجهوده المتميزة اثناء فترة عمله بالجامعة.

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