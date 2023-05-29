عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة استخدام الصبار الخام وتحضيره للشعر

صدى البلد

يعد الصبار من الأشياء المفيدة في ترطيب الشعر فإنه يملأ جذع الشعر بالترطيب أيضًا، إذا كان شعرك جافًا وهشًا، فإن الصبار هو العنصر الفائز في تجديد الرطوبة.  


حيث إنه ملطف لفروة الرأس سواء كانت فروة رأسك تعاني من حكة بسيطة أو كنت تتعامل مع قشرة الرأس، يمكن أن يكون الصبار علاجًا مهدئًا.

 

في الواقع، وجدت إحدى الدراسات أن الصبار يهدئ حتى الالتهابات التي تسببها قشرة الرأس   وفقا ل mbg.

كما أنه يحتوي على براديكيناز - وهو إنزيم يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب المفرط عند استخدامه موضعيًا.  

 

تحضير الصبار الخاص بك: يمكنك إما شراء أوراق الصبار الطازجة أو هلام الصبار النقي 100٪ .

 إذا اخترت الورقة الطازجة ، فستحتاج إلى كشط جل الصبار وخلطه حتى يصل إلى قوام سائل أكثر. إذا اشتريت جل الصبار النقي ، فأنت جاهز تمامًا. 


ضعي قناع الصبار برفق على فروة رأس نظيفة قبل الاستحمام تأكد من عدم وجود الكثير من المنتجات المتراكمة من الشامبو الجاف أو رذاذ الشعر على فروة رأسك. 
التدليك: قم بعمل الصبار على فروة الرأس عن طريق تدليك لطيف لفروة الرأس  ، استخدم أطراف أصابعك وليس أظافرك.
اتركي القناع لمدة 20 دقيقة قبل شطفه، ثم اتبعي روتين غسل الشعر المعتاد.  

 


اصنع المزيج الخاص بك: اخفق المكونات المذكورة أعلاه في وعاء أو كوب من اختيارك. 

إذا كان القوام سائلًا جدًا حسب رغبتك، أضف المزيد من العسل. إذا كان سميكًا جدًا ، أضف المزيد من الصبار. 


التطبيق: قسمي شعرك إلى عدة أقسام مختلفة وضعي المزيج على خصلات جافة قبل الاستحمام. غطي الشعر من الجذور حتى الأطراف. 

 بعد دخول القناع لمدة 30 دقيقة تقريبًا ، اغسلي شعرك واتبعي روتينك المعتاد للعناية بشعرك. 

الصبار ترطيب الشعر هلام الصبار فروة الرأس غسل الشعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2023 بنسبة 100%

تشييع جثمان ضابط المخابرات الفلسطيني بعد استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

علاقات آثمة مقابل الإجهاض | اعتراف جريء لطبيب نساء روض الفرج

ترشيحاتنا

بيان عاجل من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن نزاهة الانتخابات التركية

صدمته وعادت إليه.. رجل مصري يدفن زوجته حية من أجل الميراث.. تفاصيل

بينهم 22 طفلا.. الاحتلال يعتقل 170 فلسطينيا من أريحا منذ مطلع العام

السيناريو الأسوأ.. تحذيرات من اندلاع صراع مباشر بين روسيا وحلف الناتو

انفراجة .. السبع الكبار تستعد لتقديم ضمانات لـ زيلينسكي لإنهاء حرب أوكرانيا

مع نجم البرازيل في ملهى ليلي .. ظهور مثير لـ محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

أغرب من الخيال.. سيدة أمريكية تحمل مرتين خلال شهر واحد

3 أعراض تؤكد ارتفاع مستويات الكوليسترول بالجسم

لذيذة وغير مكلفة .. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

فيديو

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

احترسوا من الرطوبة.. طقس حار جدا يضرب المحافظات والعظمى تصل 44 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ