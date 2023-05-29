طريقة استخدام الصبار الخام وتحضيره للشعر

يعد الصبار من الأشياء المفيدة في ترطيب الشعر فإنه يملأ جذع الشعر بالترطيب أيضًا، إذا كان شعرك جافًا وهشًا، فإن الصبار هو العنصر الفائز في تجديد الرطوبة.



حيث إنه ملطف لفروة الرأس سواء كانت فروة رأسك تعاني من حكة بسيطة أو كنت تتعامل مع قشرة الرأس، يمكن أن يكون الصبار علاجًا مهدئًا.

في الواقع، وجدت إحدى الدراسات أن الصبار يهدئ حتى الالتهابات التي تسببها قشرة الرأس وفقا ل mbg.

كما أنه يحتوي على براديكيناز - وهو إنزيم يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب المفرط عند استخدامه موضعيًا.

تحضير الصبار الخاص بك: يمكنك إما شراء أوراق الصبار الطازجة أو هلام الصبار النقي 100٪ .

إذا اخترت الورقة الطازجة ، فستحتاج إلى كشط جل الصبار وخلطه حتى يصل إلى قوام سائل أكثر. إذا اشتريت جل الصبار النقي ، فأنت جاهز تمامًا.



ضعي قناع الصبار برفق على فروة رأس نظيفة قبل الاستحمام تأكد من عدم وجود الكثير من المنتجات المتراكمة من الشامبو الجاف أو رذاذ الشعر على فروة رأسك.

التدليك: قم بعمل الصبار على فروة الرأس عن طريق تدليك لطيف لفروة الرأس ، استخدم أطراف أصابعك وليس أظافرك.

اتركي القناع لمدة 20 دقيقة قبل شطفه، ثم اتبعي روتين غسل الشعر المعتاد.



اصنع المزيج الخاص بك: اخفق المكونات المذكورة أعلاه في وعاء أو كوب من اختيارك.

إذا كان القوام سائلًا جدًا حسب رغبتك، أضف المزيد من العسل. إذا كان سميكًا جدًا ، أضف المزيد من الصبار.



التطبيق: قسمي شعرك إلى عدة أقسام مختلفة وضعي المزيج على خصلات جافة قبل الاستحمام. غطي الشعر من الجذور حتى الأطراف.

بعد دخول القناع لمدة 30 دقيقة تقريبًا ، اغسلي شعرك واتبعي روتينك المعتاد للعناية بشعرك.