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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 18شخصا في حريق جهاز مدينة 15 مايو بسبب ماس كهربائي

النيران تتصاعد من
النيران تتصاعد من داخل الجهاز

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب داخل الطابق الثالث بمبني جهاز مدينة 15 مايو جنوب القاهرة.

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً  بنشوب حريق داخل الطابق الثالث فى مبنى جهاز مدينة 15 مايو .

 تم توجيه ١٠ سيارات اطفاء الى مكان البلاغ ، وتم اخلاء المبنى من الموظفين والمواطنين بعد ان تصاعدت الادخنة من داخل المبنى .

وأصيب ١٨ موظفاً بالجهاز ومواطنا من المترددين علي الجهاز باختناقات وجارٍ اسعافهم .

وتبين من الفحص المبدئي أن ماس كهربائي في تكيف بالطابق الثالث وراء نشوب الحريق وامتددت النيران الي غرف بذات الطابق وامتددت للطابق الرابع وتدمير جزء كبير من واجهة المبني .

15 مايو ماس كهربائي مدينة 15 مايو نشوب حريق قوات الحماية المدنية

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