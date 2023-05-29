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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صدمته وعادت إليه.. رجل مصري يدفن زوجته حية من أجل الميراث.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "زوج في مصر يدفن زوجته "حية" طمعا في الميراث".

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وقالت الزوجة خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة العربية، أنها كانت تعمل بالخارج في المستشفيات بحكم عملها من قبل ثم استقرت داخل مصر من أجل تربية أطفالها ورفضت السفر مرة أخري لكن زوجها كان يريد سفرها للخارج مرة أخرى حتي تعمل وترسل إليه الأموال ولكنها رفضت وقام بتهديدها بمنع ابنائها عنها.

وسردت الزوجة، يوم واقعة دفنها حية بالمقابر، قائلة "يوم الواقعة رجعت من الشغل وهو شربني كوباية عصير ولما خلصتها محستش بنفسي .. ولما فوقت لقيت نفسي في مكان ضلمه .. وقعدت أصرخ بصوت عالي لحد ما  ٣ شباب خرجوني من المقابر ورجعت بيتي تاني واللي فتحلي الباب جوزي وأخوه".

وأشارت إلى أنها بعدما عادت الي بيتها مرة أخري قام أخو زوجها بضربها فوق رأسها  ثم قاما باحتجازها في إحدي الغرف المظلمة وربطوا أيديها وقاموا بحلاقة شعرها وتعذيبها بالكهرباء.

تصريحات تليفزيونية تربية أطفال دفن زوجته حية قناة العربية ميراث المرأة مشاجرة

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