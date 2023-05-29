هيبس .. مشروع تخرج بـ إعلام الأزهر يجسّد طبيعة الصحراء الغربية

نفذ مجموعة من شباب كلية الإعلام جامعة الأزهر، مشروع تخرجهم بعنوان "هيبس" ، الذي اعتبروه بمثابة عبورهم لدهاليز السلطة الرابعة، أمعنوا التفكير وأحسنوا الرؤى لكي يقدموا مجلة تعبر عن أهدافهم وأفكارهم.

"هيبس" مجلة متخصصة ترصد واقع الوادي الجديد حاليًا، وما ستؤول إليه وفقًا لرؤية مصر 2030، كان حلم الفريق المكون من ثمانية أشخاص هو تغطية محافظة تستحوذ علي 44% من مساحة مصر، تضمنت أفكارهم الحديث عن مشروعات التنمية المستدامة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي من عام 2016 حتي الآن وما زال مستمرًا، وعرض لأهم المزارات والأماكن السياحية التي تتمتع بها المحافظة، وإلقاء الضوء علي جوانب من حياة أهلها وعاداتهم الثرية والمتنوعة.

لم تأت فكرة مشروعهم من قبيل الصدفة، بل استغرقت الشهور والأيام لكي تخرج إلي النور وتصبح فكرة تليق بهم وتعبر عن طلاب تربوا في كلية الإعلام جامعة الأهر.

تناولت مجلة مشروعهم كل ما فوق أرض الوادي وما تحتها من الثروات الباطنية، بدأوا بهدفهم الرئيسي وهو مشروعات التنمية المستدامة، والمعالم الآثرية والعادات والتقاليد، إلي أن أخذتهم فرحة العمل أن يدرسوا كل ما في الوادي الجديد وينقلوه لمن غيرهم، تناولوا كل جوانب الحياة بالوادي من رياضة واقتصاد وزراعة وتعدين، اهتموا بإبراز أبطال الوادي البارعين في كافة المجالات، ومن قدموا جهودًا رائعة تستحق الشكر والتقدير.

الفريق بروح الإصرار قد تغلب علي أسطورة أن الوادي الجديد صحراء، وأثبتوا بشكل فعلي أنها ليست صحراء.

الفريق المكون من ثمانية طلاب وهم "محمود عاصم – أبوزيد حسن – محمود محمد – محمد كرم – محمود سيد – محمود عبد العزيز – نبيل صبري – وليد حسين" سافروا وأجروا العديد من الحوارات الصحفية مع المسئولين، والأهالي، قاموا ببذل الجهد لكي تظهر مجلتهم بالشكل الذي يليق بطلاب ينتمون لمؤسسة عريقة اسمها جامعة الأزهر، وكلية اسمها كلية الإعلام.

8eb274bb-e868-4ec5-9df7-5c512fd0d421