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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ريادة .. مشروع تخرج لطلاب إعلام الأزهر لشرح الاقتصاد بلغة سهلة

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

أطلق فريق من طلاب كلية الاعلام قسم الصحافة والنشر بجامعة الأزهر موقعا متخصصا ضمن مشاريع تخرج هذا العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ يحمل اسم "ريادة".

يهدف الموقع إلي ترسيخ الاعلام الاقتصادي  في أذهان الناس، ونقل المعلومات بطريقة سلسة و تبسيط المحتوى ونقله لمستوى يفهمه الجميع بنسب متقاربة بدون معاناة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، كما يهدف تقديم الاقتصاد بطريقة صحيحة وجذابة وبمحتوى موضوعي غير متحيز يستطيع أن يُغيّر حياة الكثير من الناس بلا أي مبالغة.

كما جاءت خطة المشروع باستخدام  لغة سهلة في شرح الاقتصاد وكذلك الاستدلال بمؤشرات اقتصادية سهلة، و إزالة الصورة الذهنية التي  أوجدت حاجزاً نفسيا لدى معظم الناس وأقنعتهم بعدم جدوى متابعة وضع الاقتصاد ومؤشراته لكونها لا تفيدهم في شيء ولا تعكس واقع حياتهم اليومية، بالاضافة إلي الاستعانة بخبراء الاقتصاد والصحفيين المتخصصين وتحليلها ونقلها للمواطن بصورة بسيطة.

ويضم الموقع عددًا من الفنون الصحفية في تناولها للاقتصاد المحلي والدولي  فاحتوي على حوارات صحفية مع متخصصين في مجال الاقتصاد، إضافة إلى تقارير وتحقيقات تعكس رؤيتهم ورؤية الخبراء والمحللين في تناول الاقتصاد من كافة الجوانب المحيطة بها.

ومن جانبه يشرف على المشروع، الدكتور محمد خليفة، المدرس المساعد بقسم الصحافة والنشر، ويضم المشروع عشرة طلاب، هم: عبدالرحمن عزت، عبدالمنعم عاطف، عبدالرحمن رمضان، أحمد إبراهيم ، أحمد نبيل، عبدالرحمن رمضان، عبدالله محمد،  سامح فريج.

 

كلية الإعلام الأزهر موقع ريادة الاعلام الاقتصادي

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