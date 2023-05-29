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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تنتهي من إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة

صدى البلد

أعلن رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية قد انتهت من إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة  تحت اسم "شركة تسويات لخدمات التقاص" برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيها، وذلك بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة.

وقال الدكاني أنه تم عقد الجمعية التأسيسة للشركة واعتمدت تشكيل أول مجلس إدارة لها حيث يضم عددا من قامات وخبرات سوق المال رغبة من البورصة المصرية في إعطاء زخم قوي للشركة الجديدة لما تمثله من إضافة كبيرة ونوعية للبنية التحتية لسوق المال المصري.

ويرأس مجلس الإدارة الدكتور سامح الترجمان، ويضم في عضويته كل من: ماجد شوقي، حنان عبد المجيد، ياسر الألايلي، داليا الباز، محمد أبو المجد، على أن يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  خالد عامر.

وقال رئيس البورصة: أغلب أعضاء المجلس من المستقلين ولم أنضم إلى المجلس تعزيزا لمفاهيم الحوكمة والشفافية وعدم تضارب المصالح وتأكيدا لاستقلالية الشركة.   

وأضاف الدكاني أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البورصة لإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة للسوق تناسب جميع فئات المستثمرين بما يعمل على زيادة كفاءة وعمق السوق ورفع مستويات سيولته، أخذا في الاعتبار الأهمية النوعية للمشتقات المالية حيث تتيح للمستثمر عدة مزايا من أهمها أنها آلية للتحوط من المخاطر المتعلقة بتغيرات الأسعار. 

وتسعى شركة تسويات لخدمات التقاص إلى امتلاك البنية التحتية والتكنولوجية والمعرفية اللازمة التي تمكنها من تفعيل عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة على السلع، والتي تعد واحدة من فرص التوسع المستقبلية للشركة.

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