تنفيذي الشرقية: تكثيف الحملات المفاجئة علي مواقف سيارات الأجرة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن معدلات توريد القمح لهذا العام للصوامع والشون المخصصة لذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة تسير بصورة طبيعية ومنتظمة مشيراً إلى ان إجمالي ما تم توريده حتي الآن بلغ 497239 طن و 428 كجم بنسبة تتخطي الـ 93% من المستهدف لتظل محافظة الشرقية اولي المحافظات على مستوي الجمهورية في انتاج وتوريد محصول القمح.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والعميد أحمد مهدلي نائب المستشار العسكري للمحافظة وممثلين عن إداراتي المرور والحماية المدنية وشرطة المرافق ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديري مديريتي التموين والزراعة ومباحث التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن في تذليل كافة العقبات امام المزارعين وكبار التجار لتوريد القمح للصوامع والشون المحددة وصرف المستحقات خلال 48 ساعة من التوريد.

وخلال الإجتماع أصدر المحافظ تعليمات مشددة لمدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع مدير إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة وإلزام السائقين بتعريفة الركوب وخطوط السير المحددة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتطرق الإجتماع إلى موقف تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والتي تستمر حتي 16/ 6 /2022 م ، ليؤكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بعدم التهاون وتطبيق القانون علي المخالفين ، مشيداً بمجهودات الأجهزة الأمنية وتعاونها مع المحافظة خلال تنفيذ المرحلة الاولي من الموجه.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة مواعيد غلق الورش والمحال التجارية وإلزام أصحابها بالمواعيد المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين واستمرار التنسيق مع مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام لاستخراج التراخيص اللازمة للإعلانات طبقا للقانون وذلك حفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.