محافظ بني سويف يسلم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، احتفالية نظمتها جمعية الأورمان وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومديرية التضامن، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة، ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

وذلك بحضور: الدكتورة سيمون ناظر_ التحالف الوطني للعمل الأهلي،الأستاذ محمد مطر _موسسة حياةكريمة ،العقيد مدحت زكريا مدير المؤسسة ببني سويف،الدكتور محمد جبر منسق عام حياة كريمة ببني سويف،الأستاذة أمل عزوز وكيل وزارة التضامن،الأستاذ إمام إحمد مدير مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف.

وخلال الاحتفالية، التي أقيمت بنادي الإدارة المحلية، سلم المحافظ عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة لعدد 100 مستفيداُ بقيمة بإجمالي مبلغ 3مليون جنيهاً ، بواقع 30 ألف جنيهاً لكل مستفيد "منها 15 ألف منحة كقرض حسن لا يُسترد"، بجانب تسليم عقود أكشاك صغيرة لعدد 18 مستفيدا، بإجمالي 720 ألف جنيه شاملة جسم الكشك وثلاجة وعداد كهرباء وبضاعة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل كشك، مقدمة من جمعية الأورمان، بإشراف وتنسيق من التضامن، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتقدم المحافظ بالتهنئة للمستفيدين، مؤكداً على أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي، لاسيما مع دعم الحكومة هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والتي أثمرت عن زيادة فى الإقبال على المشروعات الصغيرة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

كما أثنى المحافظ على الدور الحيوي للمجتمع المدني في معاونة أجهزة ومؤسسات الدولة لأداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، التي تعتبر ترجمة فعلية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين ، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية.