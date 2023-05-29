الزمالك يقرر عودة أحمد عيد بعد انتهاء إعارته

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء يدرسون عودة أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته لنادي إنبي بنهاية الموسم الجاري في ظل حاجة الأبيض لظهير أيمن في الموسم المقبل.



وأكد مصدر بنادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق حرص على متابعة الظهير الأيمن في مباريات إنبي الأخيرة، ونال أحمد عيد إشادة من قبل أعضاء الجهاز الفني ليتم التفكير في عودته إلى الأبيض مجددا في الموسم المقبل.

ويتضمن عقد إعارة اللاعب إلى إنبي بندا يمنح النادي البترولي أحقية شراء الظهير الأيمن بشرط موافقة أحمد عيد على الانتقال للفريق البترولي.