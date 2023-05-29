عالم أزهري يفاجئ الجميع: اللحية ليست سُنة.. فيديو

أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن اللحية سُنة عادة وليست سُنة عبادة.



وأضاف رضا، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "التطور الكبير في مجال الطب، أظهر جمود الذين يستخدمون ما يسمى بالطب النبوي، ومع كل اختراع طبي تتعالى أصوات هؤلاء بعدم استخدام هذا الاختراع في العلاج".



وأوضح أن الحجامة هي جزء من منظومة كبيرة تسمى الطب النبوي وهي تشمل مجموعة كبيرة من العلاجات التي تناقلت إلينا عبر العصور.

وأشار: "التداوي بالحجامة أو الطب النبوي، لم يكن أيام الرسول، أو الصحابة، ولكن تم بعدهم بسنوات طويلة".