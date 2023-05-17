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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل كانت لحية خالد النبوي مستعارة بسلسل رسالة الإمام؟.. الفنان يفجر مفاجأة

الفنان خالد النبوي
الفنان خالد النبوي

كشف الفنان خالد النبوي عن مفاجاة أنه لم يضع  لحية مستعارة على مدار أيام العمل وحلقاته إلا في الحلقة الاخيرة قائلاً : " دقني طول العمل هي دقني  ولما باجي أعمل عمل تاريخي بسيب دقني تطول ماقدرش أتحمل   لحية مستعارة  وطول العمل ذقنيي هي ذقني  ماعدا الحلقة الاخيرة زودوا  بعض الشعيرات   بحرفية شديدة والسبب في ذلك هو الماكير السوري المحترف  عماد وهو ماكير سوري  عظيم عرف يعمل ويقدم هذا الصدق ".

 


وواصل خلال لقاء   خلال " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON   " مش باخد وقت كبير في الميكب ماعدا الدقن الاخيرة  أخدت وقت طويل وهما بيغيروا شكلي ليتانسب مع إرهاق الامام في أيامه الاخيرة  . والشعيرات الزيادة الي ركبوها  فوق دقني  كنا بناخد ما يزيد عن ساعة.


وحول طبقة الصوت  التي أداها في نهاية العمل قال : “ صوتي في أخر العمل كان تعبان بجد وكان ممكن أخد شوية  ادوية تحسن منه لكني رفضت وأكملت  بطبقات صوتي  المرهقة حتى تتناسب مع الارهاق في أخر أيام الامام ”.


وحول مشاهد الصمت المعبر بحرفية قال :" بعض المشاهد كان الصمت فيها نطاقاً لان الامام  كان يصمت صمتاً معبراً في بعض المواقف مثل موقفه عندما تزهق روحاً بغير حق ".


وكشف انه بالفعل اصيب بحرق اثناء مشهد إطفاء الكتب من الحريق   قائلاً : اصبت بالفعل في بعض الاصابعي لان المخرج طلب مني أن يكون مشهد إطفاء الحريق ثلاثين ثانية وكنت أول مابشوف النر بهب   لاطفائها  وكررت المشهد واصبت ".

 

 

عناصر طاقم العمل
وعن إتقان اللغة العربية في  لغة القران بوجه عام قال : "  ا ستشير اساتذة كبار بشكل شخصي بالاضافة لعناصر طاقم العمل استاذ علي عبد العظيم ودكتور رمضان عبد الرازق ليكون النطق  صحيحاً  ".

الإعلامية لميس الحديدي “الإمام الشافعى” برنامج كلمة أخيرة والشعيرات

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