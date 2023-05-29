تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن حلمي طولان، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة ٢٧ من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - محمد عنتر