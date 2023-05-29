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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هشام إبراهيم: الاستثمار ثقافة.. والمجتمع كله معني به

صدى البلد

 

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنّ الاستثمار ثقافة، والمجتمع ككل معني به، وليس الحكومة أو النخبة أو الصفوة فقط.

وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن المجتمع ليس ملزما بالانخراط أو الانشغال كثيرا بالأنظمة الاقتصادية؛ حيث يمكن تغيير النظام الاقتصادي وفقا للظروف والمعطيات.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أنّ النظام الرأسمالي في الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية قامت بعمل رِدة في الأزمة المالية خلال عام 2008، حيث تملكت بعض البنوك للتعامل مع الأزمة، مثلما هو معمول به في البلدان التي تنتهج النهج الاشتراكي، كما أن الصين تسعى إلى المزيد من حرية التجارة.

وأكد: «رواد الرأسمالية لا يلتزمون بها طوال الوقت، ورواد الاشتراكية لا يلتزمون بالاشتراكية طوال الوقت، أي أن النظامين الرأسمالي والاشتراكي ليسا موجودين فعليا كإطار نظري؛ ما بين هذين النظامين ملايين الأنظمة الاقتصادية وفقا للظروف والمعطيات المختلفة».

وأوضح: «في أخر 20 أو 30 سنة نتجه بمزيد من القوة نحو النظام الرأسمالي، لكن هذا الأمر لم يحدث في الفترة من عام 2011 وعام 2014 حيث كانت معدلات النمو منخفضة، وبالتالي تدخلت الدولة للتعامل مع الأزمة».

أستاذ التمويل والاستثمار أحمد الطاهري التمويل والاستثمار الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل

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