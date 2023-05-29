رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ يوضح الحكمة من خلق الإنسان

أكد الدكتور يوسف عامر ، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن إتقان العمل أمر مهم للغاية، وأن الله (تبارك وتعالى) خلق الإنسان لتحقيق أمرين.

وقال عامر، خلال كلمته في الأسبوع الدعوي بمسجد الإمام الحسين، إن الأمر الأول: عبادة الله (تبارك وتعالى) مع إحسان العبادة وإتقانها وتأديتها وفق مراد الله، والأمر الثاني: عمارة الأرض وصناعة الحضارة، يقول الحق (تبارك وتعالى): "هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا".

وأضاف، أن كلا من الرجل والمرأة مكلف بالعمل، وأن العمل عبادة، ونحن مطالبون بإحسان العمل الدنيوي والأخروي، فنحسن الصلاة ونحسن الصوم ، يقول رسول الله (صلى الله عيه وسلم)" "إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ" فمن لم يتقن عمله فهو من المفسدين في الأرض، فمن أتقن عمله أحبه الله (تبارك وتعالى)، يقول تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا".

وتابع: فكل عمل نافع للإنسان ولغير الإنسان ولا يلحق الضرر بالعالمين يحبه الله (تبارك وتعالى)، ويقول (صلى الله عليه وسلم) في حديثه عن معنى الإحسان: "أنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأنَّكَ تَرَاهُ، فإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّه يَرَاكَ" فكلنا مسؤولون عن اتقان العمل حتى لا نكون عالة على غيرنا، فمن المهم قبل العمل التعلم واكتساب الخبرة والتجربة لنصل إلى درجة الاتقان.

جاء ذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وانطلقت فعاليات الأسبوع الدعوي بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه) بالقاهرة اليوم الأحد 28/ 5/ 2023م بعنوان: "إتقان العمل"، حاضر فيه الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، وقدم له الدكتور أحمد القاضي المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الدكتور أحمد نعينع قارئًا، والمبتهل الشيخ عثمان هلال مبتهلا، وبحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود مدير إدارة شئون الإدارات بالمديرية, والشيخ أحمد محمود مدير إدارة أوقاف وسط القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.



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