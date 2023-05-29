عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ يوضح الحكمة من خلق الإنسان

الدكتور يوسف عامر
الدكتور يوسف عامر خلال الأسبوع الدعوي

أكد الدكتور يوسف عامر ، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن إتقان العمل أمر مهم للغاية، وأن الله (تبارك وتعالى) خلق الإنسان لتحقيق أمرين.

وقال عامر، خلال كلمته في الأسبوع الدعوي بمسجد الإمام الحسين، إن الأمر الأول: عبادة الله (تبارك وتعالى) مع إحسان العبادة وإتقانها وتأديتها وفق مراد الله، والأمر الثاني: عمارة الأرض وصناعة الحضارة، يقول الحق (تبارك وتعالى): "هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا".

وأضاف، أن كلا من الرجل والمرأة مكلف بالعمل، وأن العمل عبادة، ونحن مطالبون بإحسان العمل الدنيوي والأخروي، فنحسن الصلاة ونحسن الصوم ، يقول رسول الله (صلى الله عيه وسلم)" "إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ" فمن لم يتقن عمله فهو من المفسدين في الأرض، فمن أتقن عمله أحبه الله (تبارك وتعالى)، يقول تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا".

وتابع: فكل عمل نافع للإنسان ولغير الإنسان ولا يلحق الضرر بالعالمين يحبه الله (تبارك وتعالى)، ويقول (صلى الله عليه وسلم) في حديثه عن معنى الإحسان: "أنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأنَّكَ تَرَاهُ، فإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّه يَرَاكَ" فكلنا مسؤولون عن اتقان العمل حتى لا نكون عالة على غيرنا، فمن المهم قبل العمل التعلم واكتساب الخبرة والتجربة لنصل إلى درجة الاتقان.

جاء ذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وانطلقت فعاليات الأسبوع الدعوي بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه) بالقاهرة اليوم الأحد  28/ 5/ 2023م بعنوان: "إتقان العمل"، حاضر فيه الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، وقدم له الدكتور أحمد القاضي المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الدكتور أحمد نعينع قارئًا، والمبتهل الشيخ عثمان هلال مبتهلا، وبحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود مدير إدارة شئون الإدارات بالمديرية, والشيخ أحمد محمود مدير إدارة أوقاف وسط القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.
 

347235488_1525111258230148_8021090277391651897_n
347235488_1525111258230148_8021090277391651897_n
349793682_170075989347207_1809228769252686562_n
349793682_170075989347207_1809228769252686562_n
350039657_208753362025228_7905214436889138514_n
350039657_208753362025228_7905214436889138514_n
350146201_1426884671396204_8864170979210875141_n
350146201_1426884671396204_8864170979210875141_n
350258403_1216859585695774_3801588728084552946_n
350258403_1216859585695774_3801588728084552946_n
عبادة الله اتقان العمل إحسان العبادة عمارة الأرض الحضارة يوسف عامر مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

تركت رسالة غامضة.. صور تجمع بين أحمد سعد وزوجته

بتبصم على بياض.. فيديو يكشف تطور خطير في أزمة حسن شاكوش وزوجته

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

هل تسمح تأشيرة الزيارة بأداء مناسك الحج؟.. الحج والعمرة بالسعودية تحسم الجدل

ترشيحاتنا

استراتيجية جديدة وتطوير مستمر.. 6 قرارات لإعادة صناعة الغزل والنسيج إلى الواجهة

أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني بـ السعودية في هذا الموعد .. تفاصيل

وزير الرياضة: فيتوريا مدرب كبير.. ويمتلك رؤية مستقبلية للمنتخب.. فيديو

استقبال حلمي طولان مدرب سيراميكا كليوباترا لـ سيد عبدالحفيظ وكولر قبل لقاء الاهلي | فيديو

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد والدفاع المدني بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا والأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات مرعبة لدخول ثور هائج بين 200 متفرج في أستراليا

اتخطبت لمذيع شهير ... إطلالات تصدرت حورية فرغلي بسببها التريند

حقيقة ظهور شيرين عبد الوهاب بحفل جدة على كرسي

لو اتكلمت هتكلم عن عرضى.. أخر صور تجمع بين حسن شاكوش وزوجته

فيديو

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

إصابة 23 شخصا.. تفاصيل حريق مبنى جهاز 15 مايو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ