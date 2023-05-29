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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتباك في صفوف الديمقراطيين قبل التصويت على سقف الديون.. لهذا السبب

الكونجرس
الكونجرس

قال النائب رو خانا، من الحزب الديمقراطي الأمريكي، عضو التجمع التقدمي في مجلس النواب ، إنه لم يتخذ قرارًا بشأن الكيفية التي سيصوت بها على اتفاق الميزانية وحد سقف الديون التي أبرمها البيت الأبيض والجمهوريون في الكونجرس، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية.

وأضاف في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز: "إن إحساسي أن الغالبية العظمى من أعضاء التجمع الديمقراطيين بمجلس النواب في حالة تغير وتذبذب مستمر فيما يتعلق بقرارهم  في هذا الشأن".

ذكر خانا أنه قلق بشأن كيفية تعامل الصفقة مع الإعفاء لقروض الطلاب ومتطلبات العمل.
وأضاف أنه منزعج أيضًا من اللغة الواردة في مشروع القانون الذي من شأنه أن يسرع استكمال خط أنابيب ماونتن فالي ، وهو انتصار للسيناتور جو مانشين، لكنه يمثل انتكاسة للحركة البيئية.

وتابع خانا أنه يريد التحدث إلى المزيد من الزملاء قبل أن يقرر رأيه من التصويت.

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