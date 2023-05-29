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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة مطرب شهير .. أسباب وأعراض التمزق العضلي

صدى البلد

أعلن مطرب المهرجانات عنبة، تعرضه لإزمة صحية خلال الساعات الماضية، واصابته  بتمزق في عضلة الصدر .

 ونشر عنبة، صورا له، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وعلق عنبه قائلاً تمزق في عضلة الصدر .. الحمدلله" . 

ومن خلال التقرير التالي نوضح ما هو تمرق عضلة الصدر و أسبابه وطرق الوقاية منه وفقا لموقع  webmd

ما هو التمزق العضلي الصدري؟

التمزق العضلي الصدري هو تعرض عضلات الصدر لشد كبير مما يؤدي لتمزقها، وتكثر هذه الحالة عند الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 سنة , و يتراوح التمزق ما بين تمزق جزئي وتمزق كلّي، لكل منهما طريقة علاج تختلف عن الأخرى..

أعراض التمزق العضلي الصدري

⁃ ألم مفاجئ في الصدر وأعلى اليد. 
⁃ ألم يشتد مع حركة الصدر، مثل: التنفس العميق أو العطس. 
⁃ الشعور بالضعف عند دفع الذراع إلى أمام الجسد.
⁃ ظهور الكدمات في الصدر واليد. 
⁃ صدور صوت فرقعة عند الإصابة.

أسباب التمزق العضلي الصدري

⁃ الإصابات الرياضية، مثل: حمل الأثقال.
⁃ إصابات السقوط.
⁃ ضعف في ليونة الجسم. 
⁃ عدم الإحماء بشكل جيد قبل القيام بالأنشطة الرياضية. 
⁃ الكحة الشديدة.

علاج التمزق العضلي الصدري

تخفيف التورم والألم يكون من دون استخدام الأدوية في الساعات 48 الأولى من الإصابة، ويتم ذلك من خلال: 

الراحة وعدم القيام بأي نشاط قد يُجهد العضلات.

تطبيق الثلج على المنطقة المُصابة لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة، وتكرار نفس العملية خلال اليوم.

الضغط وربط المنطقة بضمادة بشكل صحيح؛ لتفادي المزيد من الإصابات.

إبقاء الصدر مرفوعًا من خلال استخدام عدة وسائد والنوم بشكل يكون فيه مستوى الصدر أعلى من باقي الجسم.

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