بسبب التخلي عن المحبة..البابا تواضروس: الأمراض النفسية في ازدياد على مستوى العالم

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن للفاتيكان علاقات طيبة مع مصر وهذا يعطي رسالة سلام وسط عالم مليء بالنزاعات.



وأضاف تواضروس الثاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن المحبة لا تسقط ابدا، وبناء علاقات البشر على المحبة تدوم وتنمو ، وهذا شعار حياتي الشخصية.

وتابع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الأمراض النفسية في ازدياد على مستوى العالم بسبب التخلي عن المحبة.