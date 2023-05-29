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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال استقباله رئيس تيار الحكمة العراقي...

البابا تواضروس: العالم جائع للمحبة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني والسيد عمار الحكيم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، مساء اليوم الاثنين، السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، والوفد المرافق له. 

وتحدث قداسة البابا تواضروس الثاني أثناء اللقاء عن أهمية المحبة واحتياج البشر لها، مشيرًا إلى أن العالم اليوم جائع للمحبة، فالله قد خلق الإنسان ووضع في قلبه المحبة ولكن  النزاعات الحادثة في العالم تضعف المحبة.

ومن جهته، أشار السيد عمار الحكيم إلى وجود عدد كبير من الأقباط في العراق، مشيدًا بالعلاقة الطيبة التي تربطنا بهم.

 لا يوجد أعظم من العلاقات الطيبة بين البشر

وعلق قداسة البابا تواضروس أنه لا يوجد أعظم من العلاقات الطيبة بين البشر. 

وأثنى قداسته على الدور الهام الذي قام ويقوم به الرئيس السيسي والحكومة المصرية في سبيل إنشاء منظومة لبناء الدولة المصرية واستقرارها الذي يدعم استقرار المنطقة بالكامل.

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