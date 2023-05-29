هشام الحصري: مصر اتخذت خطوات وسياسات واسعة في الأمن الغذائي من 2014

قال النائب هشام الحصري مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن موضوع الأمن الغذائي من أهم الموضوعات العالمية حاليا، بخاصة بعد جائحة كورونا وبعد الحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت مشكلات كبيرة، لأن روسيا وأوكرانيا هما أكبر دولتين في إنتاج الحبوب عالميا.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدول اليوم تهتم بموضوع توفير الأمن الغذائي لمواطنيها وبخاصة في ما يتعلق بتوفير المحاصيل، القيادة السياسية في مصر كانت متنبهة لذلك، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يسعى في اتجاهين، التوسع الأفق في زيادة مساحة الأراضي الزراعية، والتوسع الرأسي في زيادة إنتاجية وحدة المساحة ووحدة المياه والتصدي لمحاولات الاعتداء على الأراضي الزراعية وتشديد عقوبة الاعتداء على الأراضي الزراعية.

ولفت إلى أن مصر تبنت التوسع في الزراعة، بخاصة في المحاصيل الاستراتيجية، وأصدر مجلس النواب قانون المحاصيل التعاقدية، وبدأ المزارع في التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، ووضعت الدولة أسعار مسبقة لمحاصيل مثل القمح والذرة وفول الصويا، ورفعت الدولة السعر مع تطور الأسعار العالمية، وأعلنت أنها ستأخذ بالسعر العالمي وقت التوريد، وصل إلى 1500 جنيه للأردب في القمح مثلا، ما شجع المزارعين، وبدلا ما كان فدان القمح يصفي 1000 جنيه، أصبح يصفي معه 15 ألف جنيه.