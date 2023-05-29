عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام الحصري: مصر اتخذت خطوات وسياسات واسعة في الأمن الغذائي من 2014

صدى البلد

 

قال النائب هشام الحصري مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن موضوع الأمن الغذائي من أهم الموضوعات العالمية حاليا، بخاصة بعد جائحة كورونا وبعد الحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت مشكلات كبيرة، لأن روسيا وأوكرانيا هما أكبر دولتين في إنتاج الحبوب عالميا.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدول اليوم تهتم بموضوع توفير الأمن الغذائي لمواطنيها وبخاصة في ما يتعلق بتوفير المحاصيل، القيادة السياسية في مصر كانت متنبهة لذلك، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يسعى في اتجاهين، التوسع الأفق في زيادة مساحة الأراضي الزراعية، والتوسع الرأسي في زيادة إنتاجية وحدة المساحة ووحدة المياه والتصدي لمحاولات الاعتداء على الأراضي الزراعية وتشديد عقوبة الاعتداء على الأراضي الزراعية.

ولفت إلى أن مصر تبنت التوسع في الزراعة، بخاصة في المحاصيل الاستراتيجية، وأصدر مجلس النواب قانون المحاصيل التعاقدية، وبدأ المزارع في التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، ووضعت الدولة أسعار مسبقة لمحاصيل مثل القمح والذرة وفول الصويا، ورفعت الدولة السعر مع تطور الأسعار العالمية، وأعلنت أنها ستأخذ بالسعر العالمي وقت التوريد، وصل إلى 1500 جنيه للأردب في القمح مثلا، ما شجع المزارعين، وبدلا ما كان فدان القمح يصفي 1000 جنيه، أصبح يصفي معه 15 ألف جنيه.

 

أحمد الطاهري الاراضي الزراعي الأراضى الزراعية إكسترا نيوز الامن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

تركت رسالة غامضة.. صور تجمع بين أحمد سعد وزوجته

بتبصم على بياض.. فيديو يكشف تطور خطير في أزمة حسن شاكوش وزوجته

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

ترشيحاتنا

صبحي: رئيس وزراء البرتغال سعيد جدا بتولي فيتوريا تدريب منتخب مصر

ماذا تفعل صابونة الفحم لبشرتك؟

أحمد حلمي: هقدم فيلم مع منى زكي من تأليفي وبحضر لكتابي الثاني

المالية تفجر مفاجأة عن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه

استراتيجية جديدة وتطوير مستمر.. 6 قرارات لإعادة صناعة الغزل والنسيج إلى الواجهة

أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني بـ السعودية في هذا الموعد .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات مرعبة لدخول ثور هائج بين 200 متفرج في أستراليا

اتخطبت لمذيع شهير ... إطلالات تصدرت حورية فرغلي بسببها التريند

حقيقة ظهور شيرين عبد الوهاب بحفل جدة على كرسي

لو اتكلمت هتكلم عن عرضى.. أخر صور تجمع بين حسن شاكوش وزوجته

فيديو

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

إصابة 23 شخصا.. تفاصيل حريق مبنى جهاز 15 مايو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ